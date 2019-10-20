Рейтинг лучших видеоигр дополнили эксклюзивом PlayStation и игрой от создателей GTA
Что интересно, во время формирования своего списка, авторы старались отдавать наименьшее предпочтение тем играм, которые оказывают длительное влияние на всю индустрию. Также журналисты решили отказать фанатам Mario и The Legend of Zelda в том, чтобы список состоял лишь из игр данных серий, а потому добавили в него минимальное количество игр от Nintendo.
Полный список состоит из 20 позиций и выглядит он вот так: 1. Super Mario World 2. The Legend of Zelda: A Link to the Past 3. Portal 2 4. Super Metroid 5. The Legend of Zelda: Breath of the Wild 6. Super Mario Bros. 3 7. Tetris 8. Half-Life 2 9. Red Dead Redemption 10. Super Mario 64 11. Grand Theft Auto V 12. Castlevania: Symphony of the Night 13. Halo 2 14. Super Mario Bros. 15. Street Fighter II 16. Dark Souls 17. Portal 18. Chrono Trigger 19. Doom 20. The Last of Us