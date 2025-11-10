Релиз Marvel’s Wolverine назначен на осень 2026 года, несмотря на перенос GTA 6 на то же время

Сообщение появилось вскоре после новости о переносе GTA 6 — вместо мая новая дата релиза назначена на 19 ноября 2026 года. Несмотря на это, Insomniac не планирует сдвигать выход своего проекта, рассчитывая, что интерес к истории Росомахи не пострадает.

Marvel’s Wolverine выйдет эксклюзивно на PlayStation 5 и PlayStation 5 Pro, с полным переводом на русский язык. Позже возможен релиз на ПК.

Первый геймплей показали на State of Play в сентябре: это будет кинематографичный экшен от третьего лица, где игроки смогут использовать когти Логана для жестких добиваний и комбо-атак.