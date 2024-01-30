Релиз российской «Смуты» перенесли на два месяца

Опубликовано 30 января 2024, 15:55
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Релиз российской «Смуты» перенесли на два месяцаС февраля на апрель
Релиз игры «Смута» перенесли с февраля на апрель. Разработчики российской исторической игры «Смута» в своём официальном сообществе во «ВКонтакте» сообщили о переносе релиза продукта с февраля на апрель.
Причины такого решения студия Cyberia Nova — разработчик «Смуты» — не раскрыла, но отметила, что релиз запланирован на 4 апреля 2024 года и это окончательная дата. Ранее студия анонсировала выход игры 26 февраля.
По сообщениям разработчиков, до выхода основного релиза выйдет «бесплатная обучающая версия» игры. В этой версии можно будет пройтись по виртуальной Москве.
«В рамках этой виртуальной экскурсии вы получите интересные знания по истории, прослушаете лекцию о Смутном времени, а также попробуете некоторые игровые механики из основной версии игры», — рассказали в Cyberia Nova.