Релиз российской «Смуты» перенесли на два месяца

Причины такого решения студия Cyberia Nova — разработчик «Смуты» — не раскрыла, но отметила, что релиз запланирован на 4 апреля 2024 года и это окончательная дата. Ранее студия анонсировала выход игры 26 февраля.

По сообщениям разработчиков, до выхода основного релиза выйдет «бесплатная обучающая версия» игры. В этой версии можно будет пройтись по виртуальной Москве.

«В рамках этой виртуальной экскурсии вы получите интересные знания по истории, прослушаете лекцию о Смутном времени, а также попробуете некоторые игровые механики из основной версии игры», — рассказали в Cyberia Nova.