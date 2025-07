Ремастер Neverwinter Nights 2 вышел до ПК, PS5, Xbox Series и Nintendo Switch

Игра, впервые появившаяся в 2006 году, вернулась почти 20 лет спустя в обновлённом виде для ПК, PlayStation 5, Xbox Series S/X и Nintendo Switch, включая поддержку Switch 2.

В новой версии улучшена графика, переработан интерфейс и оптимизировано управление под современные устройства. Также заявлена полная поддержка русского языка: переведены интерфейс, субтитры и голосовая озвучка.

В состав Neverwinter Nights 2: Enhanced Edition входят не только основная игра, но и три крупных дополнения: Mask of the Betrayer, Storm of Zehir и Mysteries of Westgate. Имеется поддержка пользовательских модов, что расширяет возможности для фанатов.

Ремастер ориентирован как на поклонников оригинала, так и на новичков, которые смогут оценить классическую RPG в современном исполнении.