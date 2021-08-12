Ремастер популярной игры про подростков Life is Strange перенесли

Так, на официальной странице игры в Twitter было опубликовано сообщение, в котором сообщается о переносе Life is Strange: Remastered Collection. Как выяснилось, сыграть в ремастер популярной игры про подростков в этом году, увы, не получится. Перенесли игру на 2022 год, без указания конкретной даты. Сообщается, что связано это с пандемией коронавирусной инфекцией.

“Пандемия продолжается, в связи с этим мы стремимся уменьшить любое давление на наших разработчиков и предоставить им больше времени между релизом True Colors и Remastered Collection”, — поделились разработчики игры.