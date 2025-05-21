Ремастеры S.T.A.L.K.E.R. вышли на ПК и консолях — бесплатно для владельцев оригинала

В него вошли три легендарные игры: «Тень Чернобыля», «Чистое небо» и «Зов Припяти», получившие заметный визуальный апгрейд.

Разработчики обновили текстуры, освещение, цветокоррекцию и шейдеры, улучшили ИИ и устранили старые баги. Игры адаптированы под геймпады и отлично работают на Steam Deck.

Сборник доступен на ПК, PS5 и Xbox Series X/S. Владельцы оригинальных версий в Steam, GOG и других магазинах могут получить обновлённые игры бесплатно. Кроме того, ремастеры уже доступны подписчикам расширенных тарифов PS Plus в рамках майской подборки.

Для GSC это не только способ напомнить о легендарной трилогии, но и напомнить о вышедшем в прошлом году S.T.A.L.K.E.R. 2.