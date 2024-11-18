Ремастеры WarCraft и WarCraft II с улучшенной графикой слили на торренты через пару дней после релиза

Опубликовано 18 ноября 2024, 11:421 мин.
Ремастеры WarCraft и WarCraft II с улучшенной графикой слили на торренты через пару дней после релизаДля россиян это единственный способ ознакомиться с игрой
Blizzard Entertainment недавно представила ремастеры первых двух частей WarCraft, которые получили улучшенную графику, переработанное управление и адаптацию под современные системы.
Однако вскоре после релиза игры появились на торрент-трекерах. Хакеры быстро взломали систему защиты, что вызвало волну обсуждений в игровом сообществе.
Официально ремастеры доступны в составе сборника Warcraft Remastered Battle Chest, в который входят обновлённые первые две части, переиздание WarCraft 3: Reforged (включая бонусы издания Spoils of War), а также оригинальные версии WarCraft: Orcs & Humans и WarCraft 2: Battle.net Edition.
Помимо игр, покупатели сборника получают цифровые бонусы, такие как уникальные облики для Reforged и транспорт для World of Warcraft.
К сожалению, в России сборник недоступен для покупки из-за ограничений со стороны Blizzard.