Ремейк NFS: Most Wanted с улучшенной графикой анонсировали раньше запланированного

Оказалось, что игровой разработчик активно трудится над ремейком легендарного проекта. Причём его релиз состоится уже в 2024 году. Об этом актриса рассказала в своём Twitter-аккаунте, прикрепив к посту хэштеги с упоминанием EA, Criterion Games и Need for Speed.

Её запись мгновенно вызвала восторг среди фанатов. Но практически сразу была удалена.

Что интересно, представители Electronic Arts пока не комментируют случившееся. Возможно, актриса действительно раскрыла секретную информацию о планах студии. Но есть шансы, что это был лишь неудачный и глупый пиар-ход.

Напомним, что оригинальная Need for Speed: Most Wanted была выпущена в 2005 году, а спустя 7 лет студия Criterion Games выпустила ещё одну игру с таким же названием, но которая не имела практически ничего общего со своей «тёзкой».