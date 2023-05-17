Ремейк самого первого Mortal Kombat анонсируют уже завтра

Инсайдер под ником The Snitch заявил, что первая демонстрация долгожданного файтинга состоится уже завтра, 18 мая. Это будет CGI-ролик, без демонстрации геймплея.

Дополнительных подробностей он не раскрыл. С другой стороны, анонс состоится так скоро, что нам не придётся долго ждать, чтобы увидеть, что же подготовила студия NetherRealm.

Отметим, другие интернет-источники заявили, что новинка будет доступна лишь на актуальном поколении игровых консолей: PlayStation 5, Xbox Series X, Xbox Series S, ПК и Nintendo Switch.

Выбивается из этой цепочки лишь Switch, хотя, вероятно, это будет облачная версия, а не нативная.