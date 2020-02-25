Ремейк самой первой Half-Life выходит из раннего доступа спустя 15 лет после начала разработки

”Black Mesa — наша видеоигра. У нее есть сильные стороны и недостатки. Леонардо да Винчи говорил: “Искусство нельзя завершить, можно только забросить”. Невзирая на то, что мы планируем поддерживать Black Mesa после выхода, идеальной игрой она никогда не будет”, — рассказал Энгельс на странице сообщества игры в Steam.

Таким образом разработчиком понадобилось 15 лет для того, чтобы ремейк самой Half-Life наконец-то увидел свет. Анонс Black Mesa состоялся в далеком сентябре 2004 года и лишь в 2015 году игра появилась в раннем доступе.