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Ремейк самой первой Half-Life выходит из раннего доступа спустя 15 лет после начала разработки
Примерно столько же, к слову, разрабатывали Duke Nukem: Forever в свое время
В сети появилась информация о том, что уже совсем скоро, 5 марта текущего года, Black Mesa наконец-то выйдет из раннего доступа Steam. По крайней мере именно о подобных планах заявил руководитель проекта Адам Энгельс.
”Black Mesa — наша видеоигра. У нее есть сильные стороны и недостатки. Леонардо да Винчи говорил: “Искусство нельзя завершить, можно только забросить”. Невзирая на то, что мы планируем поддерживать Black Mesa после выхода, идеальной игрой она никогда не будет”, — рассказал Энгельс на странице сообщества игры в Steam.
Таким образом разработчиком понадобилось 15 лет для того, чтобы ремейк самой Half-Life наконец-то увидел свет. Анонс Black Mesa состоялся в далеком сентябре 2004 года и лишь в 2015 году игра появилась в раннем доступе.