Ремейк Silent Hill 2 признан одним из лучших: пользователи поставили 9,2 балла

Рейтинг для консоли составлен на основании 450 оценок, для ПК количество оценок значительно меньше, но рейтинг сформировался высокий. Всё это говорит о «народности» ремейка от Bloober Team, в результате чего Silent Hill 2 Remake признана одной из лучших игр 2024 года, уступив лишь (при этом практически равняясь) Astro Bot с 9,3 баллами и Stellar Blade с 9,2 баллами.

Не обошлось и без ложки дёгтя. Поначалу общий балл критиков на Metacritic составлял 87, а затем снизился до 86. По словам обозревателя The Guardian, он поставил Silent Hill 2 Remake всего 2 балла из 5, раскритиковав затянутость и низкий темп геймплея, но при этом отметил, что никогда не играл в оригинал.

Зато в Steam рейтинг ремейка составляет порядка 95% положительных отзывов, а их общее количество — 7,7 тысяч.