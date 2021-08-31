Ремейки GTA 3, Vice City и San Andreas изменят под требования «современной аудитории»

Теперь же в сети появились свежие подробности о грядущем обновлении. Оказалось, что полюбившиеся многим игры будут изменены в угоду «современной аудитории». Судя по всему, речь идёт о юных геймерах, которые предпочитают проводить время за Fortnite и Minecraft.

На сегодняшний день нет какой-либо информации, о каких именно изменениях идёт речь, пишет Gematsu. Но по данным интернет-инсайдеров, переделке могут подвергнуть как минимум пользовательский интерфейс и картинку.

К слову, последнее вряд ли кого-то расстроит. Учитывая, что та же GTA: San Andreas дебютировала в 2004 году, игре явно требуется заметное графическое улучшение.