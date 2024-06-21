Resident Evil 1996 года получит ремастер на ПК с высоким возрастным рейтингом

Повышение возрастной категории геймеров до 18 лет говорит о предназначении игры «только для взрослых». Но, поскольку ПК-версия оригинальной Resident Evil не продаётся ни в Steam, ни где бы то ни было ещё, и у неё существует только ремейк Resident Evil HD Remaster 2015 года, может указывать на вероятный ремастер.

Но пока по этому поводу нет не то что официальной, даже инсайдерской информации. Существуют только фанатские желания о возможной подготовке Capcom неких кадров в Steam, где будут показаны «монстры и насилие», якобы поэтому и повышен возраст игроков.