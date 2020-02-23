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Resident Evil 2, Devil May Cry и другие японские хиты продаются для PlayStation c большими скидками
Акция закончится 7 марта
Напомним, что буквально пару дней мы писали о начале акции со скидками на игры для популярной консоли Sony, приуроченной ко Дню защитника Отечества. Однако это не единственное выгодное предложение, которое предлагает геймерам цифровой магазин. Так, Resident Evil 2, Devil May Cry и другие японские хиты продаются для PlayStation c большими скидками.
Так, если в обычное время стоимость последней части популярной серии игр Resident Evil доступна за 2299 рублей, то с учетом скидки ее можно купить за 1199 рублей.
Акция также коснулась еще одной прошлогодней новинки, а именно Devil May Cry 5. Отметим, что в обычное время тайтл предлагается за 2849 рублей, тогда как со скидкой его можно приобрести за 1199 рублей.
А с 52% скидкой предлагается культовый тайтл Street Fighter V,стоимость которого упала с 1199 рублей до 574 рублей.
Ознакомиться с полным ассортиментом игр, участвующих в акции “Хиты Японии” можно по ссылке.