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Resident Evil 3 стал временно бесплатным
Но поторопитесь — акция действует лишь ближайшие три дня!
То ли в честь приближающегося Рождества, то ли просто из природного желания сделать приятно пользователям, Capcom и Steam сделали Resident Evil 3 временно бесплатным (обычно игра продаётся за 1 999 рублей). Что интересно, мультиплеерная часть проекта под названием Resident Evil Resistance также входит в предложение.
В ближайшие три дня абсолютно все желающие могут опробовать ремейк игры, оригинал которой вышел ещё в 1999 году на Dreamcast и PlayStation One. Само собой, версия 2020 года прокачена как в плане игровой графики, так и в плане некоторых геймплейных механик. Но даже несмотря на это, у разработчиков получилось сохранить дух оригинала.
Отметим, что для тех, кто не успеет опробовать игру до конца срока акции либо захочет заглянуть в неё вновь, в Steam также доступна и бесплатная демо-версия Resident Evil 3. Её можно скачать и запустить без дополнительных трат когда угодно.