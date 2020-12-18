Resident Evil 3 стал временно бесплатным

В ближайшие три дня абсолютно все желающие могут опробовать ремейк игры, оригинал которой вышел ещё в 1999 году на Dreamcast и PlayStation One. Само собой, версия 2020 года прокачена как в плане игровой графики, так и в плане некоторых геймплейных механик. Но даже несмотря на это, у разработчиков получилось сохранить дух оригинала.

Отметим, что для тех, кто не успеет опробовать игру до конца срока акции либо захочет заглянуть в неё вновь, в Steam также доступна и бесплатная демо-версия Resident Evil 3. Её можно скачать и запустить без дополнительных трат когда угодно.