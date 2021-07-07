Resident Evil, GTA и другие игры для PS4 распродают со скидками до 90%

Assassin's Creed III Remastered продают за 999 рублей вместо исходных 2 499, в то время как цена Grand Theft Auto: The Trilogy упала с 2 499 рублей до 1 249.

Ознакомиться со всеми играми, участвующими в распродаже, можно перейдя по этой ссылке. Закончится она 22 июля.