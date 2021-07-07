Игры
Сегодня в 18:33
Resident Evil, GTA и другие игры для PS4 распродают со скидками до 90%До 22 июля
В онлайн-магазине игр для приставок PlayStation —PS Store — новая распродажа. В ее рамках можно встретить популярные игры, вроде Resident Evil и GTA с большими скидками.
Так, на 60% упала стоимость хоррор-игры RESIDENT EVIL 2. Напомним, что ранее ее продавали за 2 299 рублей, тогда как сейчас она доступна всего за 919.
The Last Of Us, в свою очередь, отдают за полцены. Так, если ранее стоимость тайтла составляла 1 429 рублей, то сейчас он продается за 714.
Assassin's Creed III Remastered продают за 999 рублей вместо исходных 2 499, в то время как цена Grand Theft Auto: The Trilogy упала с 2 499 рублей до 1 249.
Ознакомиться со всеми играми, участвующими в распродаже, можно перейдя по этой ссылке. Закончится она 22 июля.