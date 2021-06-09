Resident Evil и другие игры Capcom продаются со скидками до 80%

До 11 июня

Нескольким ранее мы писали о распродаже игр-ужастиков в Humble bundle. Это не последняя акция, которую проводит онлайн-магазине — также со скидками до 80% можно ухватить Resident Evil и другие игры культовой компании Capcom.