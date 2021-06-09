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Resident Evil и другие игры Capcom продаются со скидками до 80%До 11 июня
Нескольким ранее мы писали о распродаже игр-ужастиков в Humble bundle. Это не последняя акция, которую проводит онлайн-магазине — также со скидками до 80% можно ухватить Resident Evil и другие игры культовой компании Capcom.
Так, Resident Evil 3 можно ухватить за 659 рублей. Напомним, что в обычное время игру продают за 1 999. Resident Evil 2, в свою очередь, предлагается приобрести за 639 рублей вместо прежних 1 599.
Игра про охотника за демонами — Devil May Cry 5 — продается за 1 199 рублей, тогда как стоимость DmC: Devil May Cry упала с 991 рубля до 247.
Популярный файтинг Street Fighter V можно приобрести с 60% скидкой — за 579 рублей вместо 1 448.
Ознакомиться со всеми играми, которые участвуют в распродаже, можно по этой ссылке.