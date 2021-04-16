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Сегодня в 10:03
Resident Evil, Street Fighter и другие игры Capcom продаются с большими скидками
До -87%
Нескольким ранее мы писали о распродаже шутеров Electronic Arts в Steam, однако выяснилось, что в онлайн-магазине проходит еще одна акция. Она понравится любителям игр Capcom - в ней Resident Evil, Street Fighter и прочие тайтлы японской компании продаются с большими скидками.
Так, с 67% скидкой можно купить Resident Evil 3. Напомним, что в обычное время игра продается за 1 999 рублей, тогда как сейчас ее можно установить всего за 659.
За 639 рублей вместо 1 599 можно купить Resident Evil 2. 87% скидка, в свою очередь, досталась Resident Evil Revelations 2. Таким образом тайтл можно приобрести за 19 рублей.
Известный файтинг Street Fighter V продается за 279 рублей вместо 699.
Ознакомиться с остальными играми Capcom, доступными со скидками, можно по этой ссылке.