Ретро-гаджеты стали популярнее среди россиян

Продажи приставки Sega Drive 2 Classic за год выросли втрое, при средней цене около 2 000 рублей. Модель Sega Dreamcast стали приобретать на 15% чаще, стоимость одной составляет примерно 11 000 рублей.

Среди российских аналогов спрос также увеличился. Продажи Dendy Classic выросли на 55%, а Dendy Junior — на 28%. Их средняя цена — 4 000 и 3 000 рублей соответственно.

Интерес к карманным консолям также заметен. Продажи Nintendo Game Boy увеличились на 59%, средняя стоимость — 7 500 рублей. Популярность набирает и Тетрис, цена оригинальной версии из 90-х достигает 2 500 рублей.

Кроме того, на 67% вырос спрос на Тамагочи — виртуальных питомцев.