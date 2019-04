Ретро-консоль Sega Mega Drive Mini появится осенью

Компания Sega объявила о грядущем выпуске игровой ретро-приставки Mega Drive Mini. В США она выйдет под названием Genesis Mini.

Модель была анонсирована ещё год назад, но затем приставку отложили. Как сообщил производитель теперь, начало продаж запланировано на 19 сентября 2019 года. Цена составит $79,99. В этот день приставка появится в магазинах Японии и США, а в других регионах станет доступна позднее.

Приставка под дизайну повторяет культовую Sega Mega Drive, но окажется компактнее на 55%. В комплект приставки войдут контроллеры, подключаемые по USB.

В памяти уже будут установлены четыре десятка классические игры, хорошо знакомы поклонникам оригинальной приставки. Среди них — Sonic the Hedgehog, Ecco the Dolphin, Castlevania: Bloodlines, Space Harrier II, Shining Force, Dr. Robotnik’s Mean Bean Machine, ToeJam & Earl, Comix Zone, Altered Beast и Gunstar Heroes.