Retroid представила портативные консоли Pocket 6 и Pocket G2 со 120 Гц, Wi-Fi 7 и ценой до $279

Обе модели получили 5,5-дюймовые AMOLED-экраны с разрешением 1080p, но отличаются мощностью, частотой обновления и автономностью.

Флагманский Pocket 6 оснащён чипом Snapdragon 8 Gen 2, до 12 ГБ LPDDR5x оперативной памяти и накопителем до 256 ГБ UFS 3.1, расширяемым картами памяти.

Экран поддерживает частоту 120 Гц, а аккумулятор ёмкостью 6000 мАч поддерживает быструю зарядку 27 Вт. Есть Wi-Fi 7, Bluetooth 5.3, порт USB-C, разъём для наушников и вывод изображения в 4K@60 Гц. Работает устройство на Android 13. Цена — от $229 до $279, в зависимости от версии.