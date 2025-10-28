Retroid представила портативные консоли Pocket 6 и Pocket G2 со 120 Гц, Wi-Fi 7 и ценой до $279

Retroid представила портативные консоли Pocket 6 и Pocket G2 со 120 Гц, Wi-Fi 7 и ценой до $279Самый дешевый вариант со скидкой — $199
Обе модели получили 5,5-дюймовые AMOLED-экраны с разрешением 1080p, но отличаются мощностью, частотой обновления и автономностью.
Флагманский Pocket 6 оснащён чипом Snapdragon 8 Gen 2, до 12 ГБ LPDDR5x оперативной памяти и накопителем до 256 ГБ UFS 3.1, расширяемым картами памяти.
Экран поддерживает частоту 120 Гц, а аккумулятор ёмкостью 6000 мАч поддерживает быструю зарядку 27 Вт. Есть Wi-Fi 7, Bluetooth 5.3, порт USB-C, разъём для наушников и вывод изображения в 4K@60 Гц. Работает устройство на Android 13. Цена — от $229 до $279, в зависимости от версии.
Более доступный Pocket G2 построен на Snapdragon G2 Gen 2, оснащён 8 ГБ оперативки и 128 ГБ постоянной памяти, экраном 60 Гц и батареей 5000 мАч. Поддерживаются Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4 и Android 15. Стоимость модели — $219, при предзаказе доступна скидка $20.
Продажи стартуют 29 октября, а цветовые варианты включают чёрный, серый, зелёный, бирюзовый и жёлтый.