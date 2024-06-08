Режиссёры обеих частей The Last of Us рассказали о втором сезоне телесериала

Нил Друкманн, который по совместительству срежиссировал обе части игры, рассказал, что второй сезон окажется коротким — всего восемь эпизодов. По его и Крейга Мазина словам, материала из второй части игры накопилось столько, что эту историю нужно рассказать последовательно и детально.

И в связи с этим продюсеры анонсировали третий сезон сериала, который «будет значительно больше» второго.

«Сюжетный материал, который мы получили из второй части игры, намного больше, чем тот, что был в первой игре, поэтому с самого начала нам нужно было придумать, как рассказать эту историю в течение нескольких сезонов. Когда вы это делаете, вы ищете естественные точки перелома, и, как мы и планировали, в этом сезоне национальная точка перелома наступила после семи эпизодов», — рассказал Мазин.