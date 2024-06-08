Игры
Опубликовано 08 июня 2024, 00:00
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Режиссёры обеих частей The Last of Us рассказали о втором сезоне телесериала

И анонсировали третий
Ведущие продюсеры сериала The Last of Us («Одни из нас») Крейг Мазин и Нил Друкманн рассказали о продвижении съёмок второго сезона «полным ходом». На вопросы о выходе фильма ответили уклончиво, но, возможно, речь идёт о первой половине 2025 года.
Режиссёры обеих частей The Last of Us рассказали о втором сезоне телесериала

© HBO

Нил Друкманн, который по совместительству срежиссировал обе части игры, рассказал, что второй сезон окажется коротким — всего восемь эпизодов. По его и Крейга Мазина словам, материала из второй части игры накопилось столько, что эту историю нужно рассказать последовательно и детально.

И в связи с этим продюсеры анонсировали третий сезон сериала, который «будет значительно больше» второго.

«Сюжетный материал, который мы получили из второй части игры, намного больше, чем тот, что был в первой игре, поэтому с самого начала нам нужно было придумать, как рассказать эту историю в течение нескольких сезонов. Когда вы это делаете, вы ищете естественные точки перелома, и, как мы и планировали, в этом сезоне национальная точка перелома наступила после семи эпизодов», — рассказал Мазин.

Источник:Deadline
Автор:Андрей Кадуков
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