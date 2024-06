Режиссёры обеих частей The Last of Us рассказали о втором сезоне телесериала

И анонсировали третий

Ведущие продюсеры сериала The Last of Us («Одни из нас») Крейг Мазин и Нил Друкманн рассказали о продвижении съёмок второго сезона «полным ходом». На вопросы о выходе фильма ответили уклончиво, но, возможно, речь идёт о первой половине 2025 года.