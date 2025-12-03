Roblox перестал работать в России

Roblox перестал работать в РоссииСкорее всего, просто технический сбой
По данным Detector404, за сутки поступило более 1400 жалоб, однако общее число столкнувшихся со сбоем могло достигать 65 000. На графике, который можно найти на сайте мониторинга, видно, что неполадки возникли практически мгновенно — поток жалоб вырос с нуля до сотен за несколько минут.
Проблемы отмечаются как в крупных городах, вроде Москвы, так и в небольших населенных пунктах. Пользователи жалуются, что не могут войти в аккаунт, открыть сайт или запустить приложение — везде появляется ошибка подключения.
В комментариях началась паника: часть игроков уверена, что Roblox «заблокировали навсегда», другие предполагают сбой инфраструктуры Amazon, где размещены серверы игры.
Официальных объяснений пока нет. Масштаб и скорость роста жалоб указывают на централизованную техническую неисправность, а не на блокировки или проблемы провайдеров.
Судя по предыдущим случаям, восстановление может занять от нескольких минут до нескольких часов.