Roblox перестал работать в России

По данным Detector404, за сутки поступило более 1400 жалоб, однако общее число столкнувшихся со сбоем могло достигать 65 000. На графике, который можно найти на сайте мониторинга, видно, что неполадки возникли практически мгновенно — поток жалоб вырос с нуля до сотен за несколько минут.

Проблемы отмечаются как в крупных городах, вроде Москвы, так и в небольших населенных пунктах. Пользователи жалуются, что не могут войти в аккаунт, открыть сайт или запустить приложение — везде появляется ошибка подключения.