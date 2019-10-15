Роботы начнут отслеживать и пресекать ругань в компьютерных играх

На данный момент доступно всего 4 уровня фильтрации: дружелюбный, средний, для взрослых и без фильтра. Первый уровень скрывает максимальное количество потенциально оскорбительных фраз, но при этом не трогает обычную речь и обсуждения самих игр. На данный момент данный уровень включен по умолчанию на всех детских аккаунтах. Второй уровень оставляет грубости, используемые в шутливой форме друзьями во время личной беседы, но при этом скрывает прямые оскорбления. Третий уровень скрывает лишь тот контент, который предназначен для нанесения вреда адресату. Ну и четвертый просто не включает фильтрацию, оставив все так, как было изначально, до появления новой системы.

”Контекст — это очень тонкая вещь, особенно когда дело касается видеоигр. Готовиться к «серии убийств» перед онлайн-миссией в Halo — это одно. Но совсем другое — когда такие фразы произносят при совершенно иных обстоятельствах. Так что для нас попытки понять контекст и различные нюансы речи — это вечная борьба”, — рассказал корпоративный вице-президент Xbox Дэйв Маккарти.