Роботы железные, грудь — как настоящая. Вышел новый мод для близняшек в Atomic Heart

21:47, 22 марта 2023
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Роботы железные, грудь — как настоящая. Вышел новый мод для близняшек в Atomic HeartГрудь трясётся при движении
Геймер под ником lagglemchammer выпустил мод (это внутриигровые обновления, которые разрабатывают сами игроки) для роботов-близняшек в игре Atomic Heart. У них появилась физика груди.
Фото: Voxelsmash.com
Если установить этот мод, при ходьбе грудь у каждой близняшки начинает трястись как настоящая. При этом мод может быть несовместим с другими модификациями внешности роботов, также может некорректно работать в кинематографических роликах. Чтобы установить мод, нужно распаковать архив в папке с игрой по пути AtomicHeart\Content\Paks.
Lagglemchammer отметил, что продолжает заниматься улучшением мода и планирует выкладывать его новые версии в будущем.