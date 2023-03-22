Роботы железные, грудь — как настоящая. Вышел новый мод для близняшек в Atomic Heart

Если установить этот мод, при ходьбе грудь у каждой близняшки начинает трястись как настоящая. При этом мод может быть несовместим с другими модификациями внешности роботов, также может некорректно работать в кинематографических роликах. Чтобы установить мод, нужно распаковать архив в папке с игрой по пути AtomicHeart\Content\Paks.

Lagglemchammer отметил, что продолжает заниматься улучшением мода и планирует выкладывать его новые версии в будущем.