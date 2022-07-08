Rockstar Games поделилась подробностями разработки GTA VI

Rockstar Games поделилась подробностями разработки GTA VIДа, разработчики всё же прервали молчание
Но вот, наконец-то, пришло время услышать слова самих разработчиков о проекте. Информации не так много и в ней не то чтобы особенно много конкретики.
Представители игровой студии заявили, что они разрабатывают GTA VI в течение последних нескольких лет. Также они признали, что осознают уровень ожиданий игроков:
За последние годы мы всё больше уделяли внимание работе над новой частью GTA, для это мы концентрировали максимальное количество ресурсов, и с каждым годом это количество только увеличивается. Мы осознаем, что нам необходимо не только оправдать ожидания игроков, но и превзойти их.
Отметим, что именно по этой причине компания отказалась от дальнейшей поддержки режима Red Dead Online. В своё время данное решение привело к огромной волне возмущения среди игроков.
Напомним также, что ранее инсайдеры заявили, что полноценный анонс новой GTA может состояться уже в III квартале 2022 года. Сама же игра должны выйти в 2024-м.