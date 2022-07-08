Rockstar Games поделилась подробностями разработки GTA VI

Но вот, наконец-то, пришло время услышать слова самих разработчиков о проекте. Информации не так много и в ней не то чтобы особенно много конкретики.

Представители игровой студии заявили, что они разрабатывают GTA VI в течение последних нескольких лет. Также они признали, что осознают уровень ожиданий игроков: