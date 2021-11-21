Rockstar Games выпустила первое обновление для забагованного сборника GTA: Trilogy

И вот сейчас Rockstar Games начала распространять свое первое обновление GTA: The Trilogy – The Definitive Edition. На данный момент патч 1.02 могут установить лишь владельцы консольной версии сборника.

Обновление, как отмечается, устраняет многие ошибки — начиная от внезапного падения персонажа под карту, заканчивая некорректным отображением текстур и провалом камеры сквозь предметы. Помимо прочего в обновлении содержатся локальные улучшения для каждой игры.