Rockstar Games выпустила первое обновление для забагованного сборника GTA: Trilogy

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Rockstar Games выпустила первое обновление для забагованного сборника GTA: TrilogyПока патч доступен только для консолей
Нескольким ранее компания Rockstar Games признала запуск Grand Theft Auto: The Trilogy — сборника с обновленными версиями GTA III, GTA: Vice City и GTA: San Andreas, провальным. Тогда же разработчики пообещали выпустить обновление, решающее сразу ряд проблем в играх.
И вот сейчас Rockstar Games начала распространять свое первое обновление GTA: The Trilogy – The Definitive Edition. На данный момент патч 1.02 могут установить лишь владельцы консольной версии сборника.
Обновление, как отмечается, устраняет многие ошибки — начиная от внезапного падения персонажа под карту, заканчивая некорректным отображением текстур и провалом камеры сквозь предметы. Помимо прочего в обновлении содержатся локальные улучшения для каждой игры.
Источник: rockstargames