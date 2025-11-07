Rockstar официально перенесла релиз GTA VI на 19 ноября 2026 года

В сообщении на сайте студии и в соцсети Х сказано, что разработчики приносят извинения, но вынуждены перенести релиз игры на 19 ноября 2026 года.

Это не первый перенос релиза GTA VI: сначала разработчики сообщали, что оптимизации игры и максимального качества тайтла перенесли выход проекта на 26 мая 2026 года, хотя изначально релиз был запланирован на 2025 год.

«Всем привет. Grand Theft Auto VI выйдет в четверг, 19 ноября 2026 года. Мы приносим извинения за то, что вам пришлось ждать так долго, но эти дополнительные месяцы позволят нам завершить работу над игрой с тем уровнем качества, которого вы ожидаете и заслуживаете. Мы хотим ещё раз поблагодарить вас за терпение и поддержку. Несмотря на то, что ожидание затянулось, мы невероятно рады, что игроки смогут познакомиться с обширным штатом Леонида и вернуться в современный Вайс-Сити», — сказано в сообщении команды Rockstar Games.