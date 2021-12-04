Rockstar подарила оригинальные игры всем пользователям, купившим ПК-версию Grand Theft Auto: The Trilogy в её магазине

Акция продлится до 1 июля 2022 года. Главное условие: покупка должна быть совершена в онлайн-магазине Rockstar.

После покупки оригинальные игры сразу же появятся в библиотеке пользователя Rockstar Games Launcher. Но если будет оформлен возврат средств, игры исчезнут из библиотеки.