Rockstar подарила оригинальные игры всем пользователям, купившим ПК-версию Grand Theft Auto: The Trilogy в её магазине

Игры
Сегодня в 22:11
1 мин.
Rockstar подарила оригинальные игры всем пользователям, купившим ПК-версию Grand Theft Auto: The Trilogy в её магазинеАкция продлится до 1 июля 2022 года
Издатель игр Rockstar в рамках покупки ПК-версии игры Grand Theft Auto: The Trilogy — The Definitive Edition подарил купившим её геймерам оригинальные игры GTA III, Vice City и San Andrea.
Акция продлится до 1 июля 2022 года. Главное условие: покупка должна быть совершена в онлайн-магазине Rockstar.
После покупки оригинальные игры сразу же появятся в библиотеке пользователя Rockstar Games Launcher. Но если будет оформлен возврат средств, игры исчезнут из библиотеки.
Источник: Rozetked