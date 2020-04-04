Rockstar подарит 500 тыс долларов апрельским игрокам в GTA Online

По словам разработчиков, деньги поступят на счет игроков в Maze Bank единовременно, причем процесс перевода может занять аж до 7 дней! К слову, это далеко не первый раз, когда игроки GTA Online получают денежное вознаграждение от Rockstar практически на пустом месте - компания то и дело проводит подобные акции “щедрости”.

Напомним, что совсем недавно разработчик Grand Theft Auto оказался в центре скандала в связи с тем, что он объявил о намерении переводить 5% от выручки в онлайн-режимах своих игр для борьбы с коронавирусной инфекцией. Игроки встретили данную инициативу с негативом, посчитав, что 5% - это слишком малая доля с учетом того, что при помощи подобной акции сама Rockstar может привлечь куда большее количество средств, чем обычно.