Rockstar подтвердила выход GTA VI осенью, но только для консолей

Дата выхода значится как «осень 2025 года», даже были разговоры о 17 сентября, однако ходят слухи, что и это не точно. Изначально игра анонсировалась для консолей, что и подтверждено сейчас, а вот для ПК порта не будет.

Генеральный директор Take-Two, владеющей Rockstar, признал возможность задержек и заявил о стремлении компании к «креативности, инновационности и эффективности», всё в этом духе. Однако эти достоинства будут доступны только пользователям консолей, в ближайшее время портирование на ПК даже не планируется. В отношении этого порта сказано, что на разработку «уйдут месяцы», но с чем это связано, не уточняется.

«Rockstar Games стремится к совершенству во всех своих проектах и верит, что успех будет достигнут, если потребности потребителей будут удовлетворены. Владельцам ПК остаётся только ждать и надеяться, что релиз GTA VI на их платформе произойдёт поскорее», — сообщает портал Techspot.