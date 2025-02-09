Игры
Опубликовано 09 февраля 2025, 21:45
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Rockstar подтвердила выход GTA VI осенью, но только для консолей

На разработку порта для ПК «уйдут месяцы»
Игровая компания Rockstar Games подтвердила, что так ожидаемая игра GTA VI выйдет «в этом сезоне» — осенью, однако не было анонсировано, будет ли игра доступна на ПК.
Rockstar подтвердила выход GTA VI осенью, но только для консолей

© Rockstar Games

Дата выхода значится как «осень 2025 года», даже были разговоры о 17 сентября, однако ходят слухи, что и это не точно. Изначально игра анонсировалась для консолей, что и подтверждено сейчас, а вот для ПК порта не будет.

Генеральный директор Take-Two, владеющей Rockstar, признал возможность задержек и заявил о стремлении компании к «креативности, инновационности и эффективности», всё в этом духе. Однако эти достоинства будут доступны только пользователям консолей, в ближайшее время портирование на ПК даже не планируется. В отношении этого порта сказано, что на разработку «уйдут месяцы», но с чем это связано, не уточняется.

«Rockstar Games стремится к совершенству во всех своих проектах и верит, что успех будет достигнут, если потребности потребителей будут удовлетворены. Владельцам ПК остаётся только ждать и надеяться, что релиз GTA VI на их платформе произойдёт поскорее», — сообщает портал Techspot.