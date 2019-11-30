Rockstar распродаёт GTA V и Red Dead Redemption 2 с огромными скидками
Так, с 70% ( 494 рубля) скидкой можно урвать издание Grand Theft Auto V: Premium Online Edition, в которое входят сюжетный режим Grand Theft Auto V, постоянно развивающийся мир Grand Theft Auto Online и все ранее выпущенные материалы и обновления.
Также распродажа коснулась и новинки текущего года, а именно игры Red Dead Redemption 2, которую можно приобрести за 1999 рублей (20% скидка) вместо 2499 рублей.
В рамках “черной пятницы” компания также уменьшила цену популярного приключенческого боевика с открытым миром Bully: Scholarship Edition, который доступен всего за 119 рублей, а это, без малого, 70% скидка.
70% скидка также досталась 3D-шутеру Max Payne 3: The Complete Edition, который можно купить всего за 269 рублей вместо 899 рублей.
Распродажа продлится до 3 декабря. С полным списком игр, которые участвуют в акции, можно ознакомиться на официальном сайте онлайн-магазина Rockstar.