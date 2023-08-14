Rockstar разрабатывала новую «GTA про школьника-хулигана»

Недавно эти слухи приобрели новые подробности, когда в LinkedIn был обнаружен профиль бывшего сотрудника Rockstar, Джона Янга. В его резюме были упомянуты не только Bully 2, но и загадочный Bully 3.

Bully, выпущенный в 2006 году, был революционной для своего времени игрой. Вместо привычных преступных улиц из серии GTA, игроки погрузились в атмосферу школьной жизни, где главный герой был не опытным преступником, а молодым хулиганом. Игра быстро стала культовой.

Согласно утечке, Bully 2 могла быть отменена в пользу другой игры, Max Payne 3. Однако существование Bully 3 ставит под вопрос, были ли у Rockstar планы на создание целой трилогии или это была просто ошибка в профиле Янга.

Несмотря на все слухи и утечки, будущее Bully 2 и Bully 3 остаётся неизвестным. Возможно, после выхода ожидаемой GTA 6, Rockstar вернётся к идее продолжения своего школьного хита.