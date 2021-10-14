Rockstar удалила оригинальные версии GTA 3, Vice City и San Andreas из цифровых магазинов

Отметим, что о своих планах по удалению оригинальных версий GTA 3, Vice City и San Andreas представители Rockstar сообщили еще на прошлой неделе. В то же время компания анонсировала ремастер трилогии GTA под названием Grand Theft Auto: The Trilogy — The Definitive Edition. Последний выйдет уже в этом году на всех современных платформах.

Единственными сервисами, которые все еще продают оригинальные версии GTA 3, Vice City и San Andreas, являются магазины приложений App Store и Google Play. Отметим, что ремастер классической трилогии Grand Theft Auto: The Trilogy для смартфонов будет выпущен лишь в 2022 году.