Rockstar выпустят новый трейлер GTA 6 в ближайшее время

Согласно информации с подкаста XNC, Sony получила эксклюзивные права на маркетинг GTA 6 для консолей PlayStation 5 и PlayStation 5 Pro. Это не означает, что игра не выйдет на Xbox, однако PlayStation будет основным рекламным партнёром.

Ожидается, что новый трейлер подтвердит маркетинговую сделку с Sony. В то же время, PlayStation 5 Pro, которая выйдет ближе к 2025 году, станет рекомендуемой платформой для GTA 6. На ней игроки смогут наслаждаться игрой в 4K 60FPS (а возможно и в 8K 30FPS).

Отметим, что релиз GTA 6 может стать крупнейшим развлекательным событием всех времен и Rockstar намерена максимизировать прибыль.