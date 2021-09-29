Rockstar запретила на своем YouTube-канале упоминать GTA 6

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Rockstar запретила на своем YouTube-канале упоминать GTA 6Компания установила специальный фильтр
Пользователи YouTube обратили внимание на то, что на официальном канале известной игровой компании Rockstar нельзя в комментариях упомянуть игру GTA 6.
Компания установила специальный фильтр на канале, который и ограничивает публикацию комментариев со словами “GTA 6” и “GTA Six”. В то же время, пользователи начали выкручиваться и требовать от Rockstar выхода новой игры “GTA 5+1”, “GTA б” и “GTA под номером между 5 и 7”.
На данный момент сама Rockstar никак не комментировала свое решение о блокировке комментариев с упоминанием новой части. Источники Dexerto полагают, что связано это с заботой о самих пользователях — таким образом они не будут попадаться на ссылки злоумышленников.