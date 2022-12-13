Родители подали в суд на создателей Fortnite за игру, которая вызывает зависимость у детей

Адвокат истцов сообщила, что их ходатайство было вдохновлено движением против табака «именно с точки зрения зависимости». Также родители обвиняют игровую студию в намеренном создании игры, вызывающей зависимость у детей.

Epic Games, со своей стороны, заявила, что не согласна и иском и никогда не делала игру Fortnite аддиктивной, тем более намеренно. Также в компании заявили, что у них лучшая в игровой индустрии система родительского контроля.

Судья, принявший иск к рассмотрению, сообщил, что не нашёл доказательств в намеренном формировании зависимости у детей с помощью Fortnite, однако признал, что по поступающим данным, игра действительно может вызывать привыкание.

«Мы планируем бороться в суде. Мы считаем, доказательства покажут, что этот иск является необоснованным»,— заявили в Epic Games.