ROG Xbox Ally оказался не консолью, а полноценным Windows‑ПК под брендом Xbox

На деле это полноценный Windows‑ПК с брендированным Xbox-интерфейсом, напоминающим игровой режим Steam Deck.

Под капотом — Windows 11 Home. А это значит, что устройство поддерживает все функции обычного компьютера, включая работу с браузером, Discord, Photoshop и даже торрентами.

По умолчанию Xbox Ally запускается в фирменном полноэкранном режиме Xbox с интерфейсом, оптимизированным под геймпад. Но в пару нажатий можно перейти в классический рабочий стол Windows и использовать устройство как полноценный ноутбук.

Поддерживаются все игровые лаунчеры: Steam, GOG, EA Play, Epic Games Store и другие. А вот запуск Xbox-игр возможен только через стриминг или эмуляторы.

В отличие от традиционных консолей, Xbox Ally легко превращается в настольный ПК с помощью USB-дока. Устройство оснащено процессором AMD Z1 Extreme, до 24 ГБ оперативной памяти и быстрой графикой. И, что забавно, на него можно поставить даже SteamOS.