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Сегодня в 11:01
Ролевую игру «Ведьмак 3» продают с 80% скидкой
Акция продлится до 24 мая
В честь десятилетия «Ведьмак 2», разработчики запустили распродажу всей серии в магазине GOG. Так, например, третью часть похождений Геральта можно купить с 80% скидкой.
Речь идёт о «Ведьмак 3: Дикая Охота - Издание Игра Года». Игра, которая обычно продаётся за 1499 рублей, сейчас отдаётся всего за 309 рублей. Стоит отметить, что это версия без DRM-защиты, а также круглосуточной поддержкой от интернет-магазина GOG, принадлежащего разработчикам самой игры.
Также по скидке можно купить как первую, так и вторую части серии. Стоят он 30 и 69 рублей соответственно. Вместе с тем в акции нашлось место и скидке на Cyberpunk 2077. Печально известный проект отдают за 1599 рублей вместо стандартных 1999.