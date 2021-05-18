Ролевую игру «Ведьмак 3» продают с 80% скидкой

Речь идёт о «Ведьмак 3: Дикая Охота - Издание Игра Года». Игра, которая обычно продаётся за 1499 рублей, сейчас отдаётся всего за 309 рублей. Стоит отметить, что это версия без DRM-защиты, а также круглосуточной поддержкой от интернет-магазина GOG, принадлежащего разработчикам самой игры.

Также по скидке можно купить как первую, так и вторую части серии. Стоят он 30 и 69 рублей соответственно. Вместе с тем в акции нашлось место и скидке на Cyberpunk 2077. Печально известный проект отдают за 1599 рублей вместо стандартных 1999.