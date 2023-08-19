Роскомнадзор начнёт искать в компьютерных играх «факты подмена истории»

По словам Логунова, компьютерные игры — один из элементов воспитания молодёжи и детей. Такие продукты должны воспитывать ценность семьи, человеческой жизни. Подобные игры нужно продвигать за рубеж в соответствии с поручением президента РФ Владимира Путина.

Кроме того, Логинов подчеркнул, что задача российских разработчиков и ведомств — создание надёжных механизмов «для созидательной политики, чтобы у нас появлялись свои игры, свои технологии доставки правильного контента».