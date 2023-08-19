Роскомнадзор начнёт искать в компьютерных играх «факты подмена истории»Игры должны стать элементом воспитания
Заместитель руководителя Роскомнадзора Владимир Логунов, выступая на круглом столе «Компьютерные игры как фактор национальной обороны и безопасности» в ходе форума «Армия-2023», заявил о недопустимости подмены исторических фактов в играх.
По словам Логунова, компьютерные игры — один из элементов воспитания молодёжи и детей. Такие продукты должны воспитывать ценность семьи, человеческой жизни. Подобные игры нужно продвигать за рубеж в соответствии с поручением президента РФ Владимира Путина.
Кроме того, Логинов подчеркнул, что задача российских разработчиков и ведомств — создание надёжных механизмов «для созидательной политики, чтобы у нас появлялись свои игры, свои технологии доставки правильного контента».
Стремимся формировать разумное восприятие людей и событий в реальном и виртуальном мире, поддерживаем понимание ценностей семьи, человеческой жизни. И компьютерные игры, конечно, воспринимаем как инструмент просвещения полезных навыков. Важно, чтобы компьютерные игры не содержали фактов подмены истории. Это один из элементов воспитания молодёжи и детей.