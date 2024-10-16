Роскомнадзор удалил Steam из списка запрещенных ресурсов

Опубликовано 16 октября 2024, 07:011 мин.
Роскомнадзор удалил Steam из списка запрещенных ресурсовНепонятен статус Discord
Роскомнадзор удалил ссылки на Steam и Discord из списка запрещенных ресурсов, как заметили пользователи и Telegram-каналы.
Проверка через реестр запрещенной информации показала, что доменные имена этих сервисов больше не числятся в базе. Ранее в реестре находилось более 10 ссылок на каждый сервис, при этом Steam был вновь добавлен всего неделю назад.
Пресс-служба Роскомнадзора пояснила, что Steam удален из реестра после выполнения всех предписаний и удаления 11 страниц с противоправным контентом.
В ведомстве также подчеркнули, что включение отдельных страниц в список не означает неминуемой блокировки всего сервиса.
Что касается Discord, комментариев от Роскомнадзора пока не поступало, однако разработчики сервиса ранее пообещали провести расследование.