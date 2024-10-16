Игры
Опубликовано 16 октября 2024, 07:01
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Роскомнадзор удалил Steam из списка запрещенных ресурсов

Непонятен статус Discord
Роскомнадзор удалил ссылки на Steam и Discord из списка запрещенных ресурсов, как заметили пользователи и Telegram-каналы.
Роскомнадзор удалил Steam из списка запрещенных ресурсов
© Роскомнадзор

Проверка через реестр запрещенной информации показала, что доменные имена этих сервисов больше не числятся в базе. Ранее в реестре находилось более 10 ссылок на каждый сервис, при этом Steam был вновь добавлен всего неделю назад.

Пресс-служба Роскомнадзора пояснила, что Steam удален из реестра после выполнения всех предписаний и удаления 11 страниц с противоправным контентом.

В ведомстве также подчеркнули, что включение отдельных страниц в список не означает неминуемой блокировки всего сервиса.

Что касается Discord, комментариев от Роскомнадзора пока не поступало, однако разработчики сервиса ранее пообещали провести расследование.

Источник:Роскомнадзор
Автор:Булат Кармак
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