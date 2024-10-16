Роскомнадзор удалил Steam из списка запрещенных ресурсов

Проверка через реестр запрещенной информации показала, что доменные имена этих сервисов больше не числятся в базе. Ранее в реестре находилось более 10 ссылок на каждый сервис, при этом Steam был вновь добавлен всего неделю назад.

Пресс-служба Роскомнадзора пояснила, что Steam удален из реестра после выполнения всех предписаний и удаления 11 страниц с противоправным контентом.

В ведомстве также подчеркнули, что включение отдельных страниц в список не означает неминуемой блокировки всего сервиса.

Что касается Discord, комментариев от Роскомнадзора пока не поступало, однако разработчики сервиса ранее пообещали провести расследование.