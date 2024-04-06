Российская игра «Смута» только вышла, а разработчики уже выкатили первый патч

Опубликовано 06 апреля 2024, 17:22
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Российская игра «Смута» только вышла, а разработчики уже выкатили первый патчХотя некоторые игроки указали на ошибки и после установки исправлений
4 апреля на сервисе VK Play состоялся релиз российской игры «Смута» от компании Cyberia Nova. А спустя сутки, уже 5 апреля, разрабочтик выкатил патч для исправления ряда ошибок.
© Cyberia Nova / VK Play
Как отмечается, патч исправляет ошибку, приводящую к пропуску ряда 2D-катсцен на некоторых конфигурациях компьютеров, исправлен софтлок, который появлялся при одновременном старте диалога с NPC и вызовом лошади, также исправлены ошибки, связанные с автосохранением.
Но для установки патча необходимо перекачать всю игру — около 21 ГБ. Однако геймеры начали жаловаться, что после установки патча воспроизводятся вылеты, мерцание, а также проблемы с запуском.