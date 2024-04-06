Российская игра «Смута» только вышла, а разработчики уже выкатили первый патч

Как отмечается, патч исправляет ошибку, приводящую к пропуску ряда 2D-катсцен на некоторых конфигурациях компьютеров, исправлен софтлок, который появлялся при одновременном старте диалога с NPC и вызовом лошади, также исправлены ошибки, связанные с автосохранением.

Но для установки патча необходимо перекачать всю игру — около 21 ГБ. Однако геймеры начали жаловаться, что после установки патча воспроизводятся вылеты, мерцание, а также проблемы с запуском.