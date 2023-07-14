Российская хакерша EMPRESS назвала следующую игру с Denuvo, которую она взломает

Девушка сообщила, что почти завершила работу над взломом Dead Island 2, и даже предложила желающим принять участие в бета-тестировании.

Отметим, что Dead Island 2 — это долгострой, который «смог». Игра вышла в начале года для различных платформ, включая PlayStation 5, Xbox Series и ПК. И всего за пару месяцев её продажи превысили 2 млн копий.

Что интересно, как это часто бывает, система защиты Denuvo, предназначенная для предотвращения пиратства, не остановила EMPRESS.

Напомним, что девушка уже известна своими успехами в обходе данной защиты. Ранее она взломала такие игры, как Resident Evil Village, Mass Effect Legendary Edition и Metro Exodus Enhanced Edition, обеспечивая доступ к играм без необходимости покупки лицензии.