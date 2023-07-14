Российская хакерша EMPRESS назвала следующую игру с Denuvo, которую она взломает

Российская хакерша EMPRESS назвала следующую игру с Denuvo, которую она взломаетКак говорится, ничто не предвещало
EMPRESS, одна из самых известных хакеров из России, огласила свои планы по взлому следующей игры, защищённой системой Denuvo.
Девушка сообщила, что почти завершила работу над взломом Dead Island 2, и даже предложила желающим принять участие в бета-тестировании.
Отметим, что Dead Island 2 — это долгострой, который «смог». Игра вышла в начале года для различных платформ, включая PlayStation 5, Xbox Series и ПК. И всего за пару месяцев её продажи превысили 2 млн копий.
Что интересно, как это часто бывает, система защиты Denuvo, предназначенная для предотвращения пиратства, не остановила EMPRESS.
Напомним, что девушка уже известна своими успехами в обходе данной защиты. Ранее она взломала такие игры, как Resident Evil Village, Mass Effect Legendary Edition и Metro Exodus Enhanced Edition, обеспечивая доступ к играм без необходимости покупки лицензии.