Российская студия выпустит полноценную русскую озвучку для игры GTA: San Andreas

Опубликовано 01 февраля 2025, 18:451 мин.
Российская студия выпустит полноценную русскую озвучку для игры GTA: San AndreasНа это нужно 1,2 млн рублей и полтора года
Российская студия GamesVoice вызвалась выпустить полную русскую озвучку для игры GTA: San Andreas. Разработчики объявили, что на работу уйдёт не меньше полутора лет.
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В отношении денег, необходимо собрать 1,2 млн рублей. Согласно материалу DTF, игра масштабная, поэтому сбор средств пройдёт в два этапа: сначала будет собрана сумма в 1,2 млн на дубляж основного сюжета, затем планируются дополнительные сборы, которые будут потрачены для озвучки радиостанций, но эта работа обойдётся дешевле. Второй этап последует в случае успешной реализации первого.
Представители GamesVoice назвали озвучку GTA: San Andreas самым крупным своим проектом, отсюда и такие сроки.