Российская студия выпустит полноценную русскую озвучку для игры GTA: San Andreas

В отношении денег, необходимо собрать 1,2 млн рублей. Согласно материалу DTF, игра масштабная, поэтому сбор средств пройдёт в два этапа: сначала будет собрана сумма в 1,2 млн на дубляж основного сюжета, затем планируются дополнительные сборы, которые будут потрачены для озвучки радиостанций, но эта работа обойдётся дешевле. Второй этап последует в случае успешной реализации первого.

Представители GamesVoice назвали озвучку GTA: San Andreas самым крупным своим проектом, отсюда и такие сроки.