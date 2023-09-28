Российские депутаты предложили выпустить отечественный аналог игры The Sims с традиционными ценностями

Новая игра будет акцентировать внимание на традиционных российских духовно-нравственных ценностях.

Чиновники выразили опасения относительно влияния зарубежных видеоигр на молодое поколение. Особенно критиковались игры, активно пропагандирующие ЛГБТ и другие формы поведения, не соответствующие традиционным российским ценностям.

В частности, The Sims 4 от Electronic Arts была указана как пример такой игры.

В предложенном российском аналоге планируется внедрить образовательный компонент. Игра будет учить подростков основам рождения и воспитания детей, здоровым семейным отношениям, основам российского законодательства и финансовой грамотности.

Также игроки смогут освоить навыки критического мышления и «информационной гигиены».

Инициаторы проекта уверены в потенциальном успехе игры, особенно учитывая растущий спрос на качественные отечественные проекты. Они также подчеркнули возможность выхода игры на китайский рынок, который является одним из крупнейших в мире.