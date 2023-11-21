Российские энтузиасты создали русскую озвучку для Cyberpunk 2077: Phantom Liberty

18:45, 21 ноября 2023
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Российские энтузиасты создали русскую озвучку для Cyberpunk 2077: Phantom LibertyНо ещё предстоит много работы
Команда энтузиастов MS Says представила русскую нейросетевую озвучку для игры Cyberpunk 2077: Phantom Liberty.
© CD Projekt RED
Пока озвучена не вся игра. На данный момент представлена ИИ-озвучка основных квестов, сайд квестов, озвучен мир, а «плейсхолдер, будет допиливаться».
MS Says объяснили, как установить озвучку:
Установить REDmod (утилита для модов Cyberpunk 2077, есть в GOG и Steam).
Распаковать файлы в папку с игрой.
При запуске в лаунчере не забыть поставить галочку включить моды.
Кроме того, энтузиасты попросили скидывать им debug видео, чтобы они могли исправлять ошибки.