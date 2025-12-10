Российские геймеры выбрали лучшие и худшие игры 2025 года — лидируют Kingdom Come 2 и Battlefield 6

Опубликовано 10 декабря 2025, 08:001 мин.
Российские геймеры выбрали лучшие и худшие игры 2025 года — лидируют Kingdom Come 2 и Battlefield 6Список получился интересным
М.Видео совместно с М.Клик подвела игровые итоги 2025-го. В опросе участвовали в основном молодые игроки до 25 лет, 80% из них играют ежедневно или несколько раз в неделю.
Выяснилось, что ПК по-прежнему является главной платформой. На смартфонах играет чуть меньше четверти аудитории.
Главным открытием года стала Kingdom Come: Deliverance 2 — за неё проголосовали 27% участников. Следом идут Battlefield 6 (24,8%) и Clair Obscur: Expedition 33 (23,6%). В топ также попал Hollow Knight: Silksong.
Главным разочарованием стала Assassin’s Creed Shadows (19%). Далее — EA Sports FC 26, Bloodlines 2, Borderlands 4 и Silent Hill f.
Несколько игр оказались одновременно и в списке открытий, и в списке провалов. Ожидания у аудитории были слишком высоки. Самая ожидаемая игра 2026 года — GTA 6. Затем идут «Ведьмак 4» и Half-Life 3.