Российские игроки назвали самые красивые игры. Среди них «Ведьмак 3»

Первое место получила игра «Ведьмак 3: Дикая Охота»: продукт назван «самой красивой игрой современности». Такое мнение респонденты выразили в связи с тем, что у «Ведьмака 3» самая качественная графика, и ни одна игра не сравнилась ещё с ней.

На втором месте оказалась Cyberpunk 2077, вышедшая в 2020 году. Третье место у Red Dead Redemption 2. Игроки считают, что у этого проекта один из самых детализированных открытых миров.

Четвёртое и пятое места у Horizon Zero Dawn и God of War: Ragnarök. В топ-10 также попали Death Stranding, The Last of Us Part II, Far Cry 5, The Elder Scrolls V: Skyrim и Atomic Heart.