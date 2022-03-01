Российские пользователи жалуются на проблемы с покупкой игр в Steam

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Российские пользователи жалуются на проблемы с покупкой игр в SteamТа же беда у фанатов Nintendo и PlayStation
Пользователи сразу несколько игровых магазинов, живущие в России, столкнулись с проблемами при покупке игр. В них попали как консольные площадки, так и компьютерные.
Сообщается, что в Steam возникают ошибки, когда игроки пытаются оплатить тот или иной товар. На то же жалуются фанаты Nintendo, использующие eShop, а также PlayStation-игроки. Причём речь идёт о сбоях при оплате с использованием карт российских банков — Тинькофф, Альфа-банка и Сбербанка.
Что важно, подобное происходит при первой попытке купить игру. После 2-3 попыток ситуация исправляется.
На данный момент нет точных сведений, с чем связано происходящее. На момент написания материала, представители Valve и Sony никак не прокомментировали проблему.
Источник: Игры Mail.ru