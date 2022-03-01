Российские пользователи жалуются на проблемы с покупкой игр в Steam

Сообщается, что в Steam возникают ошибки, когда игроки пытаются оплатить тот или иной товар. На то же жалуются фанаты Nintendo, использующие eShop, а также PlayStation-игроки. Причём речь идёт о сбоях при оплате с использованием карт российских банков — Тинькофф, Альфа-банка и Сбербанка.