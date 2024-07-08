Российские разработчики анонсировали хоррор The Soul с управлением голосом

Игрокам предстоит подсказывать Максу, как поступить в различных ситуациях, что добавляет элемент интерактивности и глубины в игровой процесс.

Точной даты релиза игры пока нет — известно лишь, что он запланирован на 2025 год. За озвучку проекта будут ответственны ребята из студии Red Head Sound.