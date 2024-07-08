Игры
Опубликовано 08 июля 2024, 08:49
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Российские разработчики анонсировали хоррор The Soul с управлением голосом

Геймплей обещает быть интересным
Российская студия Red Star Games совместно с Antelus Games анонсировали новый хоррор The Soul («Душа»).
Российские разработчики анонсировали хоррор The Soul с управлением голосом
© VK

В этой игре игроки возьмут на себя роль внутреннего голоса охотника на нечисть Макса Соула, влияя на его решения и развитие сюжета с помощью голосовых команд через микрофон.

The Soul обещает уникальный геймплей, где голос игрока станет основным инструментом взаимодействия с героем.

Российские разработчики анонсировали хоррор The Soul с управлением голосом
© VK

Игрокам предстоит подсказывать Максу, как поступить в различных ситуациях, что добавляет элемент интерактивности и глубины в игровой процесс.

Точной даты релиза игры пока нет — известно лишь, что он запланирован на 2025 год. За озвучку проекта будут ответственны ребята из студии Red Head Sound.

Источник:VK
Автор:Булат Кармак
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